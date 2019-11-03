«БМВ» отзывает в России больше четырех тысяч автомобилей

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BMW отзывает в России 4,1 тысячи автомобилей,
Под отзыв попали BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года. Машины отзывают из-за проблем с подушками безопасности Takata: газогенератор при срабатывании может взорваться с выбросом металлических осколков.
Специалисты проверят номера установленной в рулевом колесе подушки безопасности. Если установлена подушка с номером ВАМ РТ1-1085, то ее заменят на исправную.
Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.