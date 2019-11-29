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Жительница Воронежской области до смерти забила любовника чайником. Об этом
Вечером 2 сентября в поселке Опытной Плодово-ягодной станции Россошанского района поссорилась пьяная пара. 54-летний мужчина оскорблял родственников сожительницы и несколько раз ударил ее. Та в ответ не менее двух раз ударила его металлическим чайником по голове. Пострадавший умер на месте.
На 49-летнюю женщину завели дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). На предварительном следствии обвиняемая частично признала вину и пояснила, что пыталась защититься от побоев.
Фото СУ СКР по Воронежской области
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.