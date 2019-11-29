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15:23, 29 ноября 2019 91
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Воронежцев пригласили бесплатно проверить здоровье

Воронежцев пригласили бесплатно проверить здоровье

Воронежцы смогут бесплатно проверить здоровье на масштабной скрининговой акции, которая пройдет в городе в субботу, 30 ноября, сообщили в департаменте здравоохранения.

На приеме у врачей горожане смогут узнать, есть ли у них риски заболеть онкологией.

На площадках будут работать эндокринолог, онкодерматолог, маммолог, гинеколог, невролог, кардиолог, рентгенолог, врач функциональной диагностики. Также можно будет проверить состояние легких в передвижном флюорографическом кабинете.

Кроме того, медики прочитают лекции о ранней диагностике груди и раке слизистой полости рта, а также расскажут, чем опасно курение.

Врачи будут ждать воронежцев с 9:00 до 14:00 в гостинице Benefit Plaza — улица Владимира Невского, 29.


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