Владимирские парламентарии и общественники обсудили демографическую ситуацию в регионе. Они собрались в областной библиотеке для детей и молодежи, сообщила пресс-служба регионального Заксобрания.

Руководитель социального проекта «Дом добра» Иван Снегирев из Кольчугино — многодетный отец. Его благотворительная организация помогает свыше 170 семей, в которых воспитывают более 500 детей. они помогают малообеспеченным, многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами, беременным женщинам, находящимся в кризисной ситуации. Депутаты поддерживают «Дом добра». Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев бывал там и обещал общественникам поддержку.

Председатель ассоциации родителей детей-инвалидов (АРДИ) «Свет» Любовь Кац поблагодарила депутатов Заксобрания за закон о приемных семьях. По ее словам, владимирцы стали охотнее брать на воспитание детей-инвалидов. По достижении восемнадцатилетия инвалиды оказывались в социальных учреждениях для взрослых. Затем действие закона распространили на всех одиноких недееспособных граждан, и уже 180 человек живут в семьях.

Приемным родителям проиндексировали зарплату.

«Именно такие организации, как «Дом добра», АРДИ «Свет», «Центр профессиональной поддержки матерей и детей «Мамина радость» надо обязательно поддерживать, вести с ними постоянный диалог, вместе работать», — считает председатель Заксобрания Владимир Киселев. По его поручению в очередной встрече с активистами общественных организаций, занимающихся вопросами материнства и детства, принял участие заместитель председателя парламента Роман Кавинов.

Вице-спикер отметил, что участвует в совещании не только как законодатель и политик, но и как многодетный отец. Он рассказал о партийном проекте «Крепкая семья» и вручил благодарности руководителям общественных организаций.

На встрече также обсудили, как обеспечить детскую безопасность в интернете. Председатель «Союза женщин Владимирской области» Валентина Бородина рассказала о старте всероссийской акции «Миллион подписей в защиту детей». По мнению директора библиотеки Татьяны Сдобниковой, одной из эффективных мер такой защиты являются киберквизы.

Члены Заксобрания и Уполномоченный по правам человека Людмила Романова запланировали круглый стол на начало декабря. Они обсудят насилие в семье.

«Такой диалог не просто полезен, он необходим. Ведь, с одной стороны, есть государственные задачи по решению проблем демографии, программы и компетенции органов власти, а с другой стороны — граждане, которые в силу жизненного опыта и личностных качеств видят, понимают и стараются решать проблемы наших семей. И наша задача — приблизить показатели национальных проектов, установленные сверху, к запросами гражданского общества, — отметил Роман Кавинов. — При необходимости — скорректировать действия чиновников на основании позиций активистов НКО. Поэтому мы обязательно будем проводить такие встречи, всемерно поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации и, конечно, совершенствовать законодательное обеспечение в сфере демографической политики».