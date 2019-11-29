В Воронежской области увеличат финансирование на диспансеризацию и помощь онкобольным

В Воронежской облдуме рассмотрели проект бюджета ТФОМС-2020, сообщила пресс-служба облдумы.

К первому чтению проекта закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», которое пройдет 3 декабря, поправок к документу не поступило, отметил председатель облдумы Владимир Нетесов.

Общий объем доходов регионального фонда составит в 2020 году более 29 млрд 595 млн рублей (это более чем на 2 млрд рублей выше уровня 2019 года), расходов — 29 млрд 594 млн рублей. Таким образом, сформировался профицит в размере 1,4 млн рублей.

Основной составляющей доходной части бюджета фонда (98%) является субвенция на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, поступающая из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Она составит 28 млрд 786 млн рублей.

Кроме того, прогнозируется, что в доходную часть еще почти 570 млн рублей поступит от оплаты счетов медорганизаций за оказанную помощь иногородним гражданам.

«В следующем году в расходных статьях бюджета ТФОМС предполагается ряд существенных особенностей, по сравнению с предыдущими годами. Так, значительно вырастут финансирование и объемы медицинской помощи, оказываемой в условиях стационара и дневного стационара по профилю „Онкология“. Общий рост финансирования к 2019 году по этому направлению прогнозируется более чем на 915 млн рублей (всего на эти цели будет направлено в следующем году около 3 млрд 600 млн рублей). Это даст возможность оказать помощь еще более чем 3 400 пациентам», — рассказал Нетесов.

Он добавил, чтов 2020 году продолжится увеличение нормативов и объемов финансового обеспечения проведения профилактических осмотров и диспансеризации. На оплату профмероприятий в регионе планируется направить 1 млрд 867 млн рублей.

Кроме того, в следующем году значительные объемы расходов бюджета ТФОМС запланированы на финансовое обеспечение проводимых в амбулаторных условиях дорогостоящих исследований. На эти цели заложено более 680 млн рублей.