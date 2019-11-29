В Воронежской области на повышение зарплаты «бюджетников» дополнительно направят 1,5 миллиарда рублей

В проект бюджета Воронежской области 2020 года добавили почти 13 миллиардов рублей благодаря поступлению дополнительных денег из федерального бюджета. Из них более 1,5 миллиарда пойдет на повышение зарплаты «бюджетников».

В Воронежской областной думе обсудили доработанный проект регионального бюджета на следующий год, в том числе, с учетом предложений депутатов. Доходы бюджета региона превысят 123 миллиарда 644 миллионов рублей, расходы — 124 миллиарда 219 миллионов рублей. Дефицит бюджета уточнили с 2 миллиардов 900 миллионов рублей к «нулевому» чтению до 574 миллионов рублей к первому чтению.

Что касается расходной части бюджета, то парламентарии предложили направить дополнительные деньги на здравоохранение (в том числе санаторно-курортное лечение детей и беременных женщин), реконструкцию ряда социальных объектов и благоустройство общественных пространств, комплексное развитие сельских территорий, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Предусмотрено увеличение финансирования на 122 миллиона рублей областной адресной инвеспрограммы. При этом дополнительно предусмотрено выделение из региональной казны более миллиарда рублей на начальный этап строительства в 2020 году значимых для области объектов здравоохранения: хирургического корпуса областного онкодиспансера, нового корпуса для лечения детей с онкологическими, гематологическими и ЛОР-заболеваниями на базе областной детской клинической больницы №1 и нового корпуса детского противотуберкулезного диспансера. На эти проекты планируют привлечь в следующем году также около 2 миллиардов 300 миллионов рублей федеральных средств.

Кроме того, в рамках средств, предусмотренных на областную адресную инвестпрограмму, перераспределено финансирование, что позволит направить 913,5 миллиона рублей на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ промышленного типа «Центр».

Как и в текущем году, предусмотрено более 2 миллиардов рублей на продолжение в 2020 году региональной адресной программы капремонта объектов социальной сферы. Так, 986 миллионов рублей направят на ремонт учреждений здравоохранения, на 314 миллионов рублей отремонтирую объекты образования, 325 миллионов рублей направят на капитальный ремонт учреждений культуры в сельских населенных пунктах, 290 миллионов — на учреждения соцзащиты и 86 миллионов — на реновацию спортивных объектов.

Реализация нацпроектов

Дополнительные средства пришли в регион, в том числе, в рамках продолжения реализации приоритетных национальных проектов. В целом на 2020 год расходы на эти цели составят 22 миллиарда 848 миллионов рублей (13 миллиардов 330 миллионов рублей из федерального бюджета и 9 миллиардов 417 миллионов рублей из областного бюджета). Больше всего средств направят в следующем году в Воронежской области на реализацию нацпроекта «Демография» (6 миллиардов 114 миллионов рублей), «Здравоохранение» (5 миллиардов 870 миллионов рублей) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (3 миллиарда 787 миллионов рублей).

Благодаря дополнительному федеральному финансированию департаменту строительной политики региона выделят еще более одного миллиарда рублей на со финансирование строительства объектов и инфраструктуры в рамках федеральных проектов, направленных на борьбу с онкозаболеваниями и развитие детского здравоохранения. Областной департамент здравоохранения дополнительно получит из федерального бюджета 370 миллионов рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи гражданам, на единовременную выплату медработникам, переезжающим на работу в сельскую местность, а также на борьбу с социально значимыми инфекционными заболеваниями.

Более 760 миллионов рублей дополнительных средств выделят департаменту аграрной политики. Деньги пойдут, в том числе, на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку растениеводов и развитие малых форм хозяйствования. Еще около 400 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено департаменту промышленности и транспорта. Из них почти 340 миллионов — на развитие инфраструктуры рынка газомоторного топлива в регионе.

Кроме того, департамент предпринимательства и торговли получит более 110 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Департаменту соцзащиты направят 967 миллионов рублей для дальнейшего создания системы долговременного ухода за пожилыми людьми, реализацию мероприятий в сфере реабилитации инвалидов, ежемесячных детских выплат.

638 миллионов рублей получит дополнительно департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на решение инфраструктурных вопросов.

Департаменту образования, науки и молодежной политики направят еще 47 миллионов рублей на создание новых мест в образовательных организациях разных типов.

По строке «Иные межбюджетные трансферты» регион получил дополнительно из федеральной казны 2 миллиарда 683 миллиона рублей, из которых 2 миллиарда 513 миллионов рублей будут направлены на возмещение части затрат аграриев на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

Объемы финансирования изменили в 20 государственных программах из 25

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, планируемые объемы финансирования изменили в 20 государственных программах из 25. Одни из самых значимых корректировок касаются госпрограмм социальной направленности — развития здравоохранения и социальной поддержки граждан, а также развития аграрной отрасли.

«Впервые регион получил такие масштабные федеральные вливания, причем уже к первому чтению областного бюджета. Это позволит значительно повысить эффективность использования бюджетных средств. Всего Воронежской области на текущий момент распределено безвозмездных поступлений из федерального бюджета в объеме 36 миллиардов 345 миллионов рублей, из которых 9 миллиардов 512 миллионов — это дотации, 26 миллиардов 544 миллиона — целевые средства в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (и эта сумма в течение следующего года будет еще расти). Во многом это стало возможным благодаря тому, что Воронежская область полностью готова к софинасированию большинства федеральных программ, направленных на модернизацию инфраструктуры, развитие экономики, социальной сферы, повышение качества жизни воронежцев», — подчеркнул Владимир Нетесов.