В Воронежской области «буханка» съехала на обочину и врезалась в дерево

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В четверг, 28 ноября, В поселке Лосево Воронежской области «УАЗ» съехал на обочину и врезался в дерево, сообщила
По предварительной информации, 33-летний водитель «буханки» не выбрал безопасную скорость.
В результате ДТП 37 и 46 — летние пассажиры получили травмы, их доставили в больницу.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.