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Фото: УМВД по Рязанской области
В Шацком районе пензяк на «семерке» вылетел в кювет и врезался в дерево. Об этом
Авария произошла в четверг, 28 ноября, в 23:05, на 360 километре трассы М-5 «Урал». Житель Пензенской области ехал в сторону Москвы на «ВАЗ-2107» с прицепом. По предварительной информации, 55-летний мужчина не справился с управлением, выехал в кювет и врезался в дерево.
Водителя госпитализировали.
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