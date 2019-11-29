В Сараях появилась спортплощадка

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В пятницу, 29 ноября, в Сараях открыли спортплощадку, об этом сообщили на
На площадке есть гимнастические скамьи, перекладины, силовые и велотренажеры, шведские стенки. Посетить комплекс можно в любое время. Отмечается, что тренажеры предназначины также и для людей с ограниченными возможностями.
Открытие произошло в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области».
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