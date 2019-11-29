В Рыбновском районе тягач столкнулся с «Тойотой»

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 29 ноября, примерно в 12.30 на въезде в деревню Чурилково Рыбновского района произошло ДТП с участием двух автомобилей, пишет ИД «
По предварительной информации, водитель тягача DAF с груженым полуприцепом при въезде на мост через реку Меча не справился с управлением.
В результате грузовик развернуло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.
Пострадавших в ДТП нет.
Официальная информация о произошедшем выясняется.
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