В рязанском «Наташкином» парке появится спортивная площадка

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В 2020 году в рязанском «Наташкином» парке (Верхний городской сад) появится спортивная площадка, сообщил
Решение приняли по результатам голосования. По информации управления благоустройства города, речь идет об установке спортивно-адаптивной площадке с покрытием.
«Какие конкретно наименования оборудования установят, будет определяться совместно с общественными организациями», — говорится в сообщении.
Напомним, реконструкция парка
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.