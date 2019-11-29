В Рязанском агротехнологическом университете представили новые методы строительства и ремонта дорог

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 29 ноября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева представили новые методы строительства и ремонта дорог. На презентации были советник руководителя Федерального дорожного агентства по науке Евгений Дамье, зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, глава областного минтранса Вадим Решетник, директор ГКУ Рязанской области «ДДРО» Михаил Соколов, первый проректор университета Сергей Борычев, представители подрядных организаций, преподаватели и студенты.
Евгений Дамье рассказал, что сейчас одним из инновационных методов строительства и ремонта дорог является комплексная система «Superpave».
«Метод направлен на предотвращение трех главных видов разрушений покрытий: остаточных деформаций в виде пластической колеи, поперечных трещин, возникающих при сильном охлаждении покрытия, пересекающихся „усталостных трещин“ в покрытии, образующихся от действия повторных нагрузок, а специальные технологии позволяют осуществлять постоянный контроль качества асфальтобетона на всех стадиях его производства и применения», — пояснил он.
После презентации студенты пообщались с работниками дорожной отрасли.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы собрали на экспертизу воздуха более ста тысяч
|
cледующая новость →В Милославском районе столкнулись «Шкода» и «семерка»
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.