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В Рязани осудили организаторов незаконной миграции, сообщили на
Установлено, что три рязанца и два гражданина Узбекистана организовали незаконное пребывание иностранцев в России. Они нашли нашли помещение и людей, которые согласились туда заселиться. Также мошенники взяли с мигрантов деньги за изготовление фальшивых документов.
Всего они изготовили уведомления о прибытии более 400 иностранных граждан на территорию России. Также они организовали заключение фиктивных браков между рязанками и иностранцами.
Все подсудимые признали вину. Одному гражданину Узбекистана назначили 1,5 колонии общего режима, других оштрафовали. Приговор не вступил в силу.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.