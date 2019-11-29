В Псковской области перевернулся автобус с детьми

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В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы. Пострадали четверо детей и один взрослый,
Авария произошла около 8:30 на 2-м километре дороги Новоржев-Кудеверь. По данным полиции, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Мальчик 2010 года рождения и девочка 2005 года рождения получили ушибы, еще у двоих детей переломы носа и ключицы. Женщина получила перелом лопатки и сотрясение головного мозга.
Всех пострадавших доставили в больницу.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.