В Милославском районе столкнулись «Шкода» и «семерка»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 29 ноября в поселке Милославское на улице Центральной столкнулись два легковых автомобиля, сообщило ИД «Пресса».
По словам очевидцев, водитель ВАЗ-2107 не уступил дорогу Skoda, которая ехала по главной.
Пострадавших в ДТП нет, на месте работали сотрудники ДПС.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанском агротехнологическом университете представили новые методы строительства и ремонта дорог
|
cледующая новость →В двух рязанских поселках открыли спортивные площадки
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.