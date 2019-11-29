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11:43, 29 ноября 2019 698
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В Канищеве заметили эксгибициониста. Некоторые рязанцы начали его защищать 1

В Канищеве заметили эксгибициониста. Некоторые рязанцы начали его защищать

В Канищеве заметили эксгибициониста. Об этом в среду, 27 ноября, анонимно сообщили в группе «Женская Рязань» «Вконтакте».

Автор сообщения отметил, что за его дочерью в подъезд дома зашел «парень», лицо которого было обмотано шарфом.

«Пока дочка вызывала лифт, он поднялся выше. Как только лифт открылся, резко спустился вниз уже со спущенными штанами. Девочка зашла домой вся белая и в слезах», — отметил аноним.

Пользователь рассказал, что после этого эксгибиционист убежал из подъезда.

Участники группы предложили обратиться в полицию и купить травматический пистолет для ребенка. Однако некоторые встали на защиту мужчины.

«Я считаю и что такого половые органы показал? Соседей своих надо знать и с чужими в лифте не ездить», — написала Марина Саденко, отметив, что насильники ведут себя по-другому.

Ирина Майская назвала эксгибициониста «безобидным» и предположила, что мужчина сделал это на спор.


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