В Ермиши мужчина скончался от потери крови после драки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 27 ноября, в Ермиши подрались двое мужчин. В результате один из них скончался от потери крови, пишет издательство «
Трагедия произошла в доме на улице Ванюшкина.
Второго участника драки задержали. Возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства произошедшего не раскрываются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ мусорный ящик рязанского приюта подкинули восемь щенков
|
cледующая новость →Как рязанцам получить перерасчет за вывоз мусора
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.