В декабре отменят поезд «Воронеж-Санкт-Петербург»

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Фото: Pixabay.com
Скорый поезд № 037 В «Воронеж-Санкт-Петербург» отменят после 5 декабря. Об этом в четверг, 28 ноября, об этом
Поезд отменяется в связи с изменением графика поездов на всей сети железных дорог, говорится в сообщении.
Вместо этого структура РЖД планирует нарастить периодичность курсирования поезда №35/36 «Северная Пальмира» — идущего из Адлера в Питер через Воронеж.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.