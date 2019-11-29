В аэропорту Воронежа тягач врезался в самолет

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В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет Airbus авиакомпании S7,
Отмечается, что инцидент произошел при сложных погодных условиях. В результате столкновения никто не пострадал.
Известно, что самолет должен был вылететь в Москву, в аэропорт «Домодедово». В настоящее время воздушное судно остается в Воронеже до исправления неисправностей.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.