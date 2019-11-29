За год ВИЧ-инфекцией заразились 254 рязанца

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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области по состоянию на 1 ноября выявили 254 ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева на круглом столе, в пятницу, 29 ноября.
Пресс-конференция прошла в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом, который проводят 1 декабря.
Сараева отметила, что несмотря на целенаправленную борьбу с заболеванием, показатели в области на среднем уровне. Всего в регионе зарегистрировали 5 888 человек с ВИЧ-инфекцией.
«Наиболее пораженными районами по-прежнему остаются Рязанский, Скопинский, Пронский, Милославский и Захаровский, а также Рязань. Среди регистрирующихся также имеются иностранные граждане», — отметила Сараева.
За 10 месяцев 2019 года Роспотребнадзор проверил более 80 лечебных учреждений на передачу инфекций в медицинских и образовательных учреждениях.
По словам специалистов, подавляющее большинство среди заболевших — рязанцы от 30 до 50 лет. Все также растет количество заразившихся половым путем.
Справка
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Его провозгласили в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью привлечения внимания мировой общественности к необходимости борьбы с этим заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.