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Участок улицы Рязанской в Никуличах отремонтируют в 2020 году, об этом сообщили на
В пятницу, 29 ноября, Елена Сорокина провела личный прием граждан. К главе администрации обратились местная жительница, она попросила отремонтировать участок дороги на улице Рязанской.
В настоящее время разрабатывается проектная документация. Работы планируют завершить к 2020 году.
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