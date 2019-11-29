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Фото: Pixabay.com
У воронежского рыбака украли снасти на 140 тысяч рублей. Об этом
Рыболовные снасти украли из припаркованной у дома машины ночью 20 ноября. Оперативники нашли подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления 24 и 34-летние воронежцы.
Во время обысков у горожан изъяли часть похищенного имущества. Они рассказали, что украли снасти и лодочный двигатель из незапертой машины и вызвали такси, чтобы довезти вещи.
На мужчин завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Им грозит до пяти лет тюрьмы.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.