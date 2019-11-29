Смартфоны в России будут предупреждать пешеходов о приближающейся машине

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Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, протестируют в российских регионах в 2020 году,
«Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», — цитирует РИА Новости вице-президента по технологиям НП «Глонасс», советника руководителя НТИ «Автонет» Евгения Белянко.
Он также подчеркнул, что значительная часть ДТП с участием пешеходов происходит по их собственной вине, зачастую из-за отвлечения на смартфон. Белянко добавил, что приложение будет в первую очередь ориентировано на молодежь.
Напомним, ранее в пресс-слжбе региоанльного УМВД отметли, что за десять месяцев 2019 года в Рязанской области
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.