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11:25, 29 ноября 2019 167
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Смартфоны в России будут предупреждать пешеходов о приближающейся машине

Смартфоны в России будут предупреждать пешеходов о приближающейся машине

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, протестируют в российских регионах в 2020 году, передает РИА Новости.

«Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», — цитирует РИА Новости вице-президента по технологиям НП «Глонасс», советника руководителя НТИ «Автонет» Евгения Белянко.

Он также подчеркнул, что значительная часть ДТП с участием пешеходов происходит по их собственной вине, зачастую из-за отвлечения на смартфон. Белянко добавил, что приложение будет в первую очередь ориентировано на молодежь.

Напомним, ранее в пресс-слжбе региоанльного УМВД отметли, что за десять месяцев 2019 года в Рязанской области зарегистрировано 315 ДТП с участием пешеходов. Омечается, что более девяти тысяч человек не соблюдали правила.


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