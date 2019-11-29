С 1 декабря в Воронеже изменится схема движения шести маршрутов

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Пять популярных автобусных маршрутов изменят с 1 декабря,
Маршрут №39 продлят на одну остановку: от Никольского до остановки Александровки. Кроме того, по просьбам местных жителей плановый выпуск автобусов будет увеличен до 15 единиц.
Маршрут №61 на период реконструкции путепровода на улице 9 Января изменит схему объезда: с улицы 9 Января он будет идти по проспекту Труда, улицам Урицкого, Ленина и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Ленина по улице Урицкого, проспекту Труда, улице 9 Января, далее по маршруту.
Маршруты № 10а, 26а, 120 при движении с левого берега участок будут идти от остановки «Работница» до улицы Кольцовской по проспекту Революции, а не по Фридриха Энгельса. Остальная схема движения не поменяется.
Маршрут №49 изменится временно. В целях изучения пассажиропотока в течение трёх месяцев от улицы Маршала Жукова до улицы Владимира Невского маршрут будет следовать по бульвару Победы, а не по улице Генерала Лизюкова.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.