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17:02, 29 ноября 2019 104
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С 1 декабря в Воронеже изменится схема движения шести маршрутов

С 1 декабря в Воронеже изменится схема движения шести маршрутов

Пять популярных автобусных маршрутов изменят с 1 декабря, сообщила пресс-служба мэрии. Речь идет об общественном транспорте, курсирующем под номерами № 10а, 26а, 39, 49, 61, 120.

Маршрут №39 продлят на одну остановку: от Никольского до остановки Александровки. Кроме того, по просьбам местных жителей плановый выпуск автобусов будет увеличен до 15 единиц.

Маршрут №61 на период реконструкции путепровода на улице 9 Января изменит схему объезда: с улицы 9 Января он будет идти по проспекту Труда, улицам Урицкого, Ленина и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Ленина по улице Урицкого, проспекту Труда, улице 9 Января, далее по маршруту.

Маршруты № 10а, 26а, 120 при движении с левого берега участок будут идти от остановки «Работница» до улицы Кольцовской по проспекту Революции, а не по Фридриха Энгельса. Остальная схема движения не поменяется.

Маршрут №49 изменится временно. В целях изучения пассажиропотока в течение трёх месяцев от улицы Маршала Жукова до улицы Владимира Невского маршрут будет следовать по бульвару Победы, а не по улице Генерала Лизюкова.


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