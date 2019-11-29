Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Дорожные службы на трассах Рязанской области перевели в режим повышенной готовности, сообщили на
В ближайшие выходные в регионе ожидаются сложные погодные условия: осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед, возможна метель со снижением видимости на дорогах.
Сейчас на региональных автодорогах работает порядка 90 спецмашин.
В местах повышенной опасности — на мостах, эстакадах и низинах, крутых спусках и подъемах, тормозных площадках перед светофорами, на школьных маршрутах проведут обработку специальными противогололедными материалами.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа год ВИЧ-инфекцией заразились 254 рязанца
|
cледующая новость →Жительница Воронежской области до смерти забила любовника чайником
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.