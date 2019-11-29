Рязанку в инвалидной коляске покажут в шоу «Мужское и женское» на Первом канале

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанку в инвалидной коляске Диану Халикову покажут в шоу «Мужское и женское» на Первом канале. Об этом она сообщила на своей странице в instagram.
«Я узнала, что на телевидении работает много честных и добрых людей, которые делают свое дело не ради славы и денег, а чтобы помочь, рассказать, пропустить судьбу человека через свое сердце», — поделилась девушка.
О том, когда передача выйдет в эфир, не сообщается.
Ранее рязанка
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНовомичуринской больнице передали автобус с гинекологическим креслом
|
cледующая новость →Держатели карт «Сбербанка» получат 10% бонусами «Спасибо» за покупку авиабилетов
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.