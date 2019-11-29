Рязанец пожаловался Елене Сорокиной на отсутствие газа в новостройке

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 29 ноября, мэр города Елена Сорокина провела личный прием граждан,
Житель дома №106, корпус 1 по улице Большой рассказал, что дом сдали в июне этого года и до сих пор не подключили газ. Представитель Рязаньгоргаза ответил, что застройщик не правильно оформил документы для пуска газа в квартиры.
Глава администрации пообещала, что работы по пуску газа начнутся 2 декабря. Она также поручила управлению энергетики и ЖКХ держать вопрос на контроле.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани нашли несколько десятков мертвых птиц — соцсети
|
cледующая новость →В рязанском «Наташкином» парке появится спортивная площадка
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.