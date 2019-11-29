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10:11, 29 ноября 2019 432
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Рязанцев попросили помочь многодетной шиловской семье, оставшейся без жилья из-за пожара

Рязанцев попросили помочь многодетной шиловской семье, оставшейся без жилья из-за пожара

Рязанцев попросили помочь многодетной шиловской семье, оставшейся без жилья из-за пожара, об этом попросила знакомая семьи.

Девушка рассказала, что дом сгорел полностью, а также все личные вещи.

«Удалось спасти только документы. Дом сгорел не по их вине. Прошу помочь денежными средствами, важна любая сумма», — подчеркнула рязанка.

Кроме того, девушка сообщила, что в настоящий момент семье нужно найти жилье в Шилове, чтобы без затруднений добираться в школу и на работу.

«Дети нуждаются в школьных принадлежностях и обуви», — отметила она.

Реквизиты, по которым можно перевести деньги: 63 90 02 53 90 03 64 16 28— Гурченко Светлана Викторовна. Связаться по поводу передачи обуви и школьных принадлежностей можно по телефону: +7 (900) 901-91-90 — Оксана.

Напомним, пожар произошел в среду, 27 ноября в Шилове.


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