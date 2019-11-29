Российское вино предложили продавать до полуночи

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Фото: Pixabay.com
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила продавать российское вино до полуночи. В организации считают, что эта мера поддержит отечественных производителей, сообщают «
Письма с поправками в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России» направили в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед.
Напомним, закон приняли в первом чтении 19 ноября. Он предусматривает поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок. В нем формулируют основные понятия в сфере виноградарства и виноделия, также устанавливаются требования к сырью и материалам.
Действие закона не затронет россиян, которые ведут личное подсобное хозяйство не для реализации виноградарской продукции, а также садоводов и огородников.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.