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Пострадавшие в аварии две 17-летние рязанки попытались скрыть его подробности,
По данным издания, ДТП произошло 9 ноября около 21:35 в Кораблинском районе Рязанской области. ВАЗ-21144 улетел в кювет. На месте происшествия полицейские нашли молодого человека и девушку, которые отказались от медицинской помощи.
Они скрыли, что еще одну участницу ДТП с открытым переломом и вывихом голеностопного сустава увезли в больницу. Пострадавшая не сказала медработникам, что получила травмы аварии.
Позже в больницу обратилась и другая девушка. Выяснилось, что у нее компрессионный перелом позвоночника. Сейчас она проходит лечение в детской областной клинической больнице.
В результате проверок стало известно, что 24-летний владелец автомобиля с двумя 17-летними пассажирками отправился покататься и посадил за руль одну из пассажирок.
В результате автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся.
Водителю придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа за передачу управления автомобилем, а девушке, севшей за руль без прав, грозит штраф до 15 тысяч.
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