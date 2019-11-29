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Перед Новым годом в Рязанской области усилят охрану лесов. Об этом сообщил
С 2 декабря в лесах начнут охранять елки от незаконной вырубки.
Рейды проведут совместно с полицейскими. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
Рязанцев призвали сообщать о фактах вырубки по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.