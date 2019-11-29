Опубликован законопроект о профилактике домашнего насилия

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Фото: Pixabay.com
Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия, пишет
Согласно документу, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет. Такое ограничение может действовать до года.
Суд также сможет обязать виновного покинуть общее жилье с пострадавшим на срок действия предписания. Такое решение могут принять при наличии «у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении», в том числе арендованном.
Помимо этого, суд сможет запретить виновному узнавать, где находится пострадавший.
В проекте есть ряд индивидуальных профилактических мер воздействия на лиц, подвергающих насилию нынешних и бывших супругов, родителя общих детей, близких родственников, совместно проживающих людей.
Виновных будут ставить на учет, они должны будут проходить психологические программы.
Предусматривается, что жертвам насилия окажут необходимую помощь с учетом особенностей нарушителя и ситуации. Будет проводиться работа по правовому просвещению.
Помимо этого, в случае принятия закона врачи должны будут сообщать в полицию при подозрении, что пациент подвергся домашнему насилию.
Основанием для принятия мер может стать заявление пострадавшего или его законного представителя, а также любого лица, которому стало известно о факте либо угрозе применения насилия против лиц, находящихся «в беспомощном или зависимом состоянии».
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила, что обсуждение законопроекта продлится до 15 декабря.
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