Новомичуринской больнице передали автобус с гинекологическим креслом

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Фото: Издательство «Пресса»
Новомичуринской больнице передали специализированный автобус. В нем есть аппарат для электрокардиограммы, спирометр, а также отсек для осмотра пациентов и смотровая с гинекологическим креслом,
«ПАЗ» будет ездить в отдаленные населенные пункты, первым станет поселок Восточный.
«Сможем проводить профосмотры, диспансеризацию сельского населения и оказывать помощь мобильными медицинскими бригадами», — пояснила главврач Наталья Черницына.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.