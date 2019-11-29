На выставке в Эстонии представили фото из рязанского храма

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На международной православной выставке в Эстонии представили фото из Вознесенского храма Рязани. Об этом сообщили на его странице в Instagram.
Снимок с названием «Свет веры» сделала Марина Стротова. На фото — настоятель Вознесенского храма протоиерей Арсений Вилков во время службы.
Выставка открылась в городе Нарва 24 ноября.
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24 ноября в Эстонии, в г.Нарва, открылась международная православная фотовыставка "Вера". На ней представлена фотография освещающая жизнь нашего храма. #ВознесенскийХрамРязань #ChurchofAscensionofChristRyazan #богослужение@voznesensky_hram_ryazan #выставка #фотовыставка #фотографрязань #фотографвхраме
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