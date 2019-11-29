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МЧС вновь предупредило рязанцев об опасности выхода на тонкий лед. Информацию опубликовала
Отмечается, что после заморозков в области на небольших водоемах образовался достаточно прочный лед, который способен выдержать вес человека. Однако согласно прогнозам, в ближайшие дни ожидается повышение температуры, что повлияет на свойства льда.
«Утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, а вдруг неожиданно распадется под ногами, не испытывайте судьбу! Нетерпеливым же и любителям острых ощущений следует знать, что при морозной погоде вес человека выдерживает чистый лед толщиной 7-10 сантиметров», — говорится в сообщении.
Ранее начальника информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Гавриков сообщил, что в осеннее — зимний период 2017—2018 в регионе
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