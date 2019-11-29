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13:09, 29 ноября 2019 126
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МЧС вновь предупредило рязанцев об опасности выхода на тонкий лед

МЧС вновь предупредило рязанцев об опасности выхода на тонкий лед

МЧС вновь предупредило рязанцев об опасности выхода на тонкий лед. Информацию опубликовала пресс-служба министерства.

Отмечается, что после заморозков в области на небольших водоемах образовался достаточно прочный лед, который способен выдержать вес человека. Однако согласно прогнозам, в ближайшие дни ожидается повышение температуры, что повлияет на свойства льда.

«Утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, а вдруг неожиданно распадется под ногами, не испытывайте судьбу! Нетерпеливым же и любителям острых ощущений следует знать, что при морозной погоде вес человека выдерживает чистый лед толщиной 7-10 сантиметров», — говорится в сообщении.

Ранее начальника информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Гавриков сообщил, что в осеннее — зимний период 2017—2018 в регионе утонуло пять человек. В аналогичный период прошлого года удалось не допустить происшествий на воде.


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