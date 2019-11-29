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МЧС вновь предупредило рязанцев о гололеде и ухудшении видимости.
«До конца суток 29 ноября, ночью и утром 30 ноября местами сохранится гололед, туман с видимостью 200-500 метров, местами ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.