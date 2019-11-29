Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 30 ноября и 1 декабря

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В театре драмы 30 ноября зрители увидят спектакль «
В концертном зале Рязанской филармонии 30 ноября состоится открытие
В кафе «Фонтан» 30 ноября выступят артисты Рязанского Музыкального театра
В клубе Svoboda 30 ноября с сольным концертом выступит группа «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.