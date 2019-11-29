Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:45, 29 ноября 2019 141
 0    0

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 30 ноября и 1 декабря

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 30 ноября и 1 декабря

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы 30 ноября зрители увидят спектакль «Валентин и Валентина».

В концертном зале Рязанской филармонии 30 ноября состоится открытие I Международного фортепианного конкурса русской музыки.

В кафе «Фонтан» 30 ноября выступят артисты Рязанского Музыкального театра Сергей Гайдей, Наталья Нелюбина, Антон Свиркин с концертной программой «По классике тоскуя».

В клубе Svoboda 30 ноября с сольным концертом выступит группа «Аффинаж». А 1 декабря здесь же группа «2Rbina 2Rista» представит свой новый альбом.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Машины не ставить, работает эвакуатор. Чего стоит в Рязани вернуть автомобиль со штрафстоянки

Машины не ставить, работает эвакуатор. Чего стоит в Рязани вернуть автомобиль со штрафстоянки 6

Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 6 504
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 3 856
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 193
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 319
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
17:34, 23 ноября 2019 4 485
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум