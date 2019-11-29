Как рязанцам получить перерасчет за вывоз мусора

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Региональный оператор «Эко-Пронск» рассказал RZN.info о том, как получить перерасчет за услугу по вывозу мусора и что для этого потребуется.
Мусорный оператор работает в регионе уже месяц. Жалобы на заваленные контейнеры все еще продолжаются, однако теперь рязанцы начали получать квитанции, в которых появилась новая графа и сумма в дополнительные 95 рублей за человека.
Но что делать, если мусор вовсе не вывозится в течение месяца или же вы просто не выкидывали его из-за вашего отсутствия: не живете на даче, но прописаны там, или были в командировке?
Мусорный оператор поясняет, что для перерасчета требуются законные основания, и если услуга не оказывалась по вине регионального оператора, плата за нее начисляться не будет.
Проверять факт невывоза отходов намерены через систему ГЛОНАСС и данные о движениях мусоровозов.
Для перерасчета услуги из-за вашего отсутствия вам могут потребоваться следующие документы в качестве доказательств:
Согласно федеральному закону, перерасчет можно получить за пять и более дней отсутствия.
Документы можно подать заранее или в течение 30 дней после вашего возвращения.
Для перерасчета рязанцам потребуется обратиться в ближайший офис и написать заявление по
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