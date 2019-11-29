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14:08, 29 ноября 2019 872
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Как рязанцам получить перерасчет за вывоз мусора 1

Как рязанцам получить перерасчет за вывоз мусора

Региональный оператор «Эко-Пронск» рассказал RZN.info о том, как получить перерасчет за услугу по вывозу мусора и что для этого потребуется.

Мусорный оператор работает в регионе уже месяц. Жалобы на заваленные контейнеры все еще продолжаются, однако теперь рязанцы начали получать квитанции, в которых появилась новая графа и сумма в дополнительные 95 рублей за человека.

Но что делать, если мусор вовсе не вывозится в течение месяца или же вы просто не выкидывали его из-за вашего отсутствия: не живете на даче, но прописаны там, или были в командировке?

Мусорный оператор поясняет, что для перерасчета требуются законные основания, и если услуга не оказывалась по вине регионального оператора, плата за нее начисляться не будет.

Проверять факт невывоза отходов намерены через систему ГЛОНАСС и данные о движениях мусоровозов.

Для перерасчета услуги из-за вашего отсутствия вам могут потребоваться следующие документы в качестве доказательств:

  • копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о командировке с приложением копий проездных билетов;
  • справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или в санатории;
  • проездные билеты, оформленные на имя потребителя. В случае оформления проездных документов в электронном виде потребуется из распечатать, а также предъявить посадочный талон перевозчика или другой документ;
  • счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии;
  • справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал;
  • справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
  • справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина;
  • заверенная копия загранпаспорта с отметками о выезде и въезде в страну;
  • иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Согласно федеральному закону, перерасчет можно получить за пять и более дней отсутствия.

Документы можно подать заранее или в течение 30 дней после вашего возвращения.

Для перерасчета рязанцам потребуется обратиться в ближайший офис и написать заявление по форме. В Рязани он находится на улице Горького дом № 30, цокольный этаж.

Телефон: (4912) 99-69-01. Электронная почта: abonent@ecopronsk.ru

Ранее RZN.info разбирался в главных вопросах о «мусорной реформе».


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