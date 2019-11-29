К спикеру владимирского заксобрания за помощью обратились дольщики

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К спикеру владимирского заксобрания Владимиру Киселеву за помощью обратились дольщики. В Коммунаре с октября прошлого года власти не принимают к сдаче дом из-за того, что застройщик превысил высотность: вместо разрешенных семи этажей построил девять. Компания рассчитывала на изменения градостроительных норм, но этого не случилось. Застройщик не стал разибрать лишние этажи, а запустил процедуру банкротства.
Киселев предложил оказать дольщикам правовую помощь регионального парламента и посоветовал жителям обратиться в суд.
Политику также пожаловались на благоустройство. В Юрьевце от улицы Гвардейской до остановки Институтский городок нет дорожки, пешеходную территорию также следует привести в порядок в районе проспекта Ленина.
К главе Заксобрания обратились жители дома №3 на Суздальском проспекте: их подъезды выходят на дорогу. По словам Киселева, решение последней проблемы требует больших затрат: нужно разработать проект и «переносить» дорогу подальше от подъездов. Он пообещал связаться с руководством города и обсудить варианты решения всех озвученных вопросов.
Известный общественник Вячеслав Гадалов предложил Владимиру Киселеву пересмотреть порядок награждения медалью «За заслуги перед Владимирской областью» и вернуться к присвоению звания «Ветеран труда» на региональном уровне.
Спикера владимирского заксобрания также попросили рассмотреть вопрос о единовременной денежной выплате ко Дню пожилого человека.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.