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13:10, 29 ноября 2019 114

Держатели карт «Сбербанка» получат 10% бонусами «Спасибо» за покупку авиабилетов

Держатели карт «Сбербанка» получат 10% бонусами «Спасибо» за покупку авиабилетов

Фото: Pixabay.com

C 25 ноября по 31 декабря клиенты, оплачивая авиабилеты картой Mastercard «Сбербанка» категории Mastercard Platinum, World Mastercard Black Edition, World Elite Mastercard получат 10% от суммы покупки бонусами «Спасибо».

В пятницу, 29 ноября, стартовала акция «Повышенные Бонусы „Спасибо“ для карт MasterCard Platinum/Mastercard World Black Edition/ World Mastercard Black Edition Премьер/World Elite Mastercard». Она пройдет с 25 ноября по 31 декабря.

Чтобы воспользоваться акцией, нужно быть участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и оплатить покупку авиабилетов на сумму не менее 20 тысяч рублей картой Mastercard «Сбербанка». После оплаты покупки участнику вернутся бонусы «Спасибо» в размере 10% от суммы чека.

«Планируя свое путешествие мы всегда подбираем выгодные предложения. Сейчас самое время запланировать свою будущую поездку, так как до конца 2019 года наши клиенты-держатели карт Mastercard категории Platinum и выше, получат 10% от цены авиабилетов бонусами «Спасибо», — пояснил директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» «Сбербанка» Дмитрий Малых.

Подробности участия в акции здесь.


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