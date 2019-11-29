Более 60 единиц техники приготовили к зиме для уборки трассы в Рязанской области

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Более 60 единиц техники приготовили к зиме для уборки трассы М-5 «Урал» в Рязанской области, сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».
Для обработки дороги подготовили 68 спецмашин — КДМ, автогрейдеры, экскаваторы и погрузчики, тракторы со снегоуборочным оборудованием.
«Контроль за обстановкой на трассе М-5 „Урал“ осуществляется с помощью комплексных постов дорожного контроля метеосистемы», — уточнили в пресс-службе.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.