Штраф за незаконное задержание архитектора Гаврилова в Константинове заплатит Минфин

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В среду, 27 ноября, суд Санкт-Петербурга признал незаконным задержание архитектора Валентина Гаврилова на праздновании 120-летия Есенина в Константинове, пишет «
Инцидент произошел в октябре 2015 года. По словам очевидцев, Валентин Гаврилов расставил на скамейке свои работы, выполненные еще к 100-летию со Дня рождения Сергея Есенина, и рассказывал об уникальности барской усадьбы, спроектированной архитектором Старовым.
Архитектора
Штраф в размере 50 тысяч рублей в пользу Гаврилова заплатит Минфин России.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.