Все покупатели квартир в ЖК «Еврокласс» получат в подарок от «Зеленого сада» кладовку или отделку

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В субботу, 30 ноября, крупнейший рязанский застройщик отметит свой 19-ый год рождения. В честь праздника Группа компаний «Зеленый сад»
Каждый покупатель квартиры в жилом квартале «Еврокласс» получит возможность выбрать себе в качестве подарка от «Зеленого сада» кладовое помещение на этаже или предчистовую отделку «White Box». Для всех, кто сделает покупку квартиры до конца года, также проведут розыгрыш ремонта «RENT» от «Зеленого сада».
Специальная программа «Быстрый ремонт — RENT» — это реальная возможность получить отделку квартиры «под ключ». Это не только экономия времени (на ремонт уйдет всего 45 дней), но и снижение расходов до 600 тысяч рублей на стоимость работ по отделке и используемых материалов. На все отделочные работы дается гарантия пять лет.
«Жилой квартал „Еврокласс“ в Кальном — это пять новых 25-этажных домов на комплексно благоустроенной территории площадью девять гектаров.
Полную информацию об акциях и скидках, о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 77 77 77.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.