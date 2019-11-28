Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:04, 28 ноября 2019 187

Все покупатели квартир в ЖК «Еврокласс» получат в подарок от «Зеленого сада» кладовку или отделку

Все покупатели квартир в ЖК «Еврокласс» получат в подарок от «Зеленого сада» кладовку или отделку

В субботу, 30 ноября, крупнейший рязанский застройщик отметит свой 19-ый год рождения. В честь праздника Группа компаний «Зеленый сад» сделает подарки всем купившим до 31 декабря 2019 года квартиры в новом жилом комплексе в Кальном и проведет среди них розыгрыш двух призов.

Каждый покупатель квартиры в жилом квартале «Еврокласс» получит возможность выбрать себе в качестве подарка от «Зеленого сада» кладовое помещение на этаже или предчистовую отделку «White Box». Для всех, кто сделает покупку квартиры до конца года, также проведут розыгрыш ремонта «RENT» от «Зеленого сада».

Специальная программа «Быстрый ремонт — RENT» — это реальная возможность получить отделку квартиры «под ключ». Это не только экономия времени (на ремонт уйдет всего 45 дней), но и снижение расходов до 600 тысяч рублей на стоимость работ по отделке и используемых материалов. На все отделочные работы дается гарантия пять лет.

«Жилой квартал „Еврокласс“ в Кальном — это пять новых 25-этажных домов на комплексно благоустроенной территории площадью девять гектаров. Экологически чистые и энергосбергающие строительные материалы, рациональные планировки квартир, уникальная система безопасности „Антитеррор“, полноценная инфраструктура, развивающие детские и спортивные площадки, большая зеленая зона, прямой выезд на Муромское шоссе, собственная управляющая жилищная компания — все это ЖК „Еврокласс“», — рассказали в пресс-службе компании.

Полную информацию об акциях и скидках, о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 77 77 77.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Машины не ставить, работает эвакуатор. Чего стоит в Рязани вернуть автомобиль со штрафстоянки

Машины не ставить, работает эвакуатор. Чего стоит в Рязани вернуть автомобиль со штрафстоянки 4

Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 6 320
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 3 738
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 132
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
17:34, 23 ноября 2019 4 210
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
20:42, 24 ноября 2019 2 170
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум