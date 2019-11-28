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В четверг, 28 ноября, возле рязанского нефтезавода внедорожник врезался в забор. Фото опубликовали в соцсети.
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением.
Автор поста призвал рязанцев быть осторожными на дорогах.
Официальной информации о произошедшем нет.
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