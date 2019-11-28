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Фото: Pixabay.com
Воронежских водителей предупредили об ухудшении погоды. Обращение автоинспекторов
По данным синоптиков, в области ожидаются осадки и близкие к нулю температуры, что способствует образованию наледи. В Госавтоинспекции водителям посоветовали быть аккуратными, не превышать скорость и по возможности пересесть на общественный транспорт.
Пешеходов также просят не забывать о правилах дорожного движения.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.