Воронежская облдума продлила срок действия ряда мер соцподдержки в регионе

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Во время 49 заседания регионального парламента депутаты приняли закон о продлении срока предоставления дополнительных мер соцподдержки отдельным категориям граждан. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.
Председатель комитета областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова напомнила, что региональным законодательством предусмотрена мера социальной поддержки для граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, в виде ежемесячной денежной компенсации стоимости проезда к месту проведения процедуры программного гемодиализа.
«В настоящее время численность граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, составляет 422 человека, из них 200 человек являются инвалидами первой группы, и три раза в неделю с сопровождающим лицом осуществляют поездки в лечебную организацию для прохождения процедуры гемодиализа», — рассказала Ипполитова.
Она добавила, что региональным законодательством установлена мера соцподдержки в виде предоставления ежемесячной денежной компенсации за наем жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
«Срок действия утвержденных ранее компенсаций истекает 31 декабря 2019 года, принятый на 49 заседании регионального парламента закон продлил действие этих мер соцподдержки до 31 декабря 2022 года», — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
Он отметил, что общая потребность в средствах для их реализации в 2020 году составит более 128 миллионов рублей. В 2021 году — 139,7 миллионов рублей. В 2022 году — 156,8 миллионов рублей.
Расходы профинансируют в рамках госпрограммы Воронежской области «Социальная поддержка граждан».
«Сегодня достаточно большое число жителей региона нуждается в помощи государства, и мы будем делать все, чтобы воронежцы не только получали ее своевременно и в полном объеме на текущий момент, но и могли рассчитывать на действие такой поддержки в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Нетесов.
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