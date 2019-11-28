Владимирские депутаты во втором чтении приняли закон об особом налоговом режиме для резидентов экономических зон

На ноябрьском заседании заксобрания Владимирской области во втором чтении приняли закон об особом налоговом режиме для резидентов особых экономических зон.

Согласно документу, на первые семь лет с момента получения первой прибыли они полностью освобождаются от уплаты налога на прибыль в областной бюджет, в течение следующих пяти лет (с 8-го по 12-й год) — платят по ставке 5%, далее (по истечении 12 лет) — по ставке 13,5%.

Для сравнения: общая ставка налога на прибыль в областной бюджет составляет 17%. Исключения составляют участники региональных инвестиционных проектов, получатели господдержки инвестиционной деятельности, резиденты ТОСЭР (для них установлены отдельные пониженные ставки налога). Для предприятий особых экономических зон предусмотрена льгота по транспортному налогу.

Сейчас на территории области особых экономических зон нет. Но заявку на ее создание в Министерство экономического развития уже подали, такой зоной может стать Доброград.

Депутаты также отметили, что принятые изменения в закон о противодействии коррупции упрощают процедуру финансовой отчетности для депутатов сельских поселений .

Тем из них, кто работает на непостоянной основе (то есть не получает зарплаты), теперь не нужно будет ежегодно отчитываться о доходах и расходах.

Для депутатов и глав муниципальных образований смягчается ответственность за ошибки в декларациях. Если раньше единственным наказанием за недостоверные или неполные сведения в отчетности было лишение мандата и отстранение от должности, то теперь предусмотрена градация — за незначительные огрехи можно отделаться предупреждением.