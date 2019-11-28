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16:19, 28 ноября 2019 156
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Владимирские депутаты приняли новую редакцию закона о «медицинской» ипотеке

Владимирские депутаты приняли новую редакцию закона о «медицинской» ипотеке

Владимирские депутаты во втором, окончательном, чтении приняли новую редакцию закона о «медицинской» ипотеке. Документ рассмотрели и одобрили в октябре, но приняли тогда только в первом чтении.

На протяжении месяца в документ вносили правки. В итоге закон приняли и теперь «медицинская» ипотека станет более доступной, а сами меры поддержки — более существенными.

Для того, чтобы получить льготный кредит, регистрация во Владимирской области больше не нужна. Его дадут и без местной «прописки», но отработать в одной из государственных клиник области на полную ставку придется уже не пять лет, как раньше, а семь. В противном случае все деньги, выданные государством в виде помощи, придется вернуть.

Тем, кто устраивается на работу впервые, не потребуется предоставлять документы о необходимости улучшения жилищных условий — им дадут кредит без всяких дополнительных критериев.

До 30% от стоимости квартиры вместо прежних 20% увеличивается размер субсидии на уплату первоначального взноса, а ее предельный размер — с 350 до 500 тысяч рублей.

Если раньше государство брало на себя только половину оплаты ежемесячных процентов по кредиту, то теперь готово погашать их целиком (предельный размер — 10 тысяч в месяц).

Важно, что улучшение условий для людей не повлечет дополнительных трат для бюджета. «Медицинская» ипотека работает в области с 2015 года. За это время получателями льготного кредита стали более 300 медиков.


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