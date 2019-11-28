В заксобрании Владимирской области обсудили закон о согласовании главврачей на местах

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На заседании заксобрания Владимирской области обсудили закон о согласовании главврачей на местах.
Принятые депутатами в первом чтении изменения в закон о здравоохранении нацелены на то, чтобы четко систематизировать, руководителей каких медицинских учреждений профильный департамент обязан согласовывать с органами местного самоуправления, а каких может назначать полностью самостоятельно.
К последним относятся только те, статус которых определен как областной. Таких на территории области 13.
Согласно новой редакции, во всех остальных медучреждениях главные врачи могут назначаться только по согласованию с местными Советами или администрациями.
«Практика согласования главврачей на местах существовала до 2012 года. Тогда было принято спорное, на мой взгляд, решение — передать все полномочия в здравоохранении на региональный уровень. Хотя уже тогда предрекалось, что это может привести к ухудшению ситуации в городах и районах, — отметил председатель ЗС Владимир Киселев. — Поскольку департамент здравоохранения находится во Владимире, управлять всеми вопросами в отдаленных больницах, сельских ФАПах и амбулаториях для его сотрудников объективно сложно. А от главных врачей очень многое зависит — и качество оказания медицинских услуг, и создание условий для самих медработников. Теперь им в этом будут помогать органы местного самоуправления».
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.