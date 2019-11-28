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В воронежском кафе у задремавшего пенсионера украли кошелек, об этом
В полицию обратился 60-летний владелец воронежского кафе. Он рассказал, что накануне распивал спирное в компании незнакомцев. В какой-то момент он задремал, а когда проснулся, обнаружил, что его обокрали на пять тысяч рублей.
Полицейским удалось найти воровку. Ей оказаласб 34-летняя местная жительница. Портмоне изъяли во время обыска.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщина сейчас находится под подпиской о невыезде. Ей грози до пяти лет лишения свободы.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.